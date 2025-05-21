Глава Можайска навестил семью нашего погибшего героя СВО

Еще в прошлом году семье начали помогать с ремонтом в квартире. На данный момент все работы успешно завершены. Был выполнен косметический ремонт в комнате и кухне, а также заменены батареи, что значительно улучшило условия проживания семьи.

«Виктория, мама двух чудесных дочек, одна воспитывает детей. Старшая в следующем году пойдет в начальную школу, а младшая только начинает делать свои первые шаги. Впереди у них большая счастливая жизнь, и мы обязательно поможем им на этом пути. Еще Виктория активно занимается общественной жизнью. Она рассказала, что к ней обращаются соседи по дому за советом. Не исключено, что в скором времени она станет старшей по дому — и мы полностью поддерживаем ее кандидатурой», — говорится в сообщении.

Это отличный пример того, как можно объединять людей, помогая друг другу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном филиале к каждому человеку, семье — индивидуальный подход.

«Чаще всего бойцы и их близкие обращались по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат за участие в спецоперации, реабилитации», — добавил Воробьев.