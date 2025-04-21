Глава Можайска Денис Мордвинцев️️ провел обход деревни Клементьево

сегодня в 16:18

Совместно с активистами деревни Клементьево глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев провел обход населенного пункта, чтобы лучше понять потребности местных жителей. Во время обхода озвучили важные темы, которые требуют первоочередного решения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы округа, больше всего жителей беспокоит отсутствие автобусной остановки в сторону Рузы. Этот вопрос обсудят с представителями регионального управления.

Кроме того, жители предложили провести субботник на территории деревни. Вместе Денис Мордвинцев вместе с территориальным отделом поддержал эту идею.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.