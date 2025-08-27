Глава Минсоцразвития Подмосковья проверил доступную среду в Дмитрове

В ответ на обращения родителей детей с особенностями развития, передвигающихся на креслах-колясках, министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин провел инспекцию доступной среды в городе Дмитров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мы должны учитывать мнения и предложения тех, для кого эти изменения имеют первостепенное значение, поэтому в процессе организации доступной среды важно взаимодействовать с жителями. Во время проверки в Дмитрове мы выявили около пяти критических точек, требующих неотложного вмешательства», — сообщил министр.

В частности, жители обратили внимание на состояние пешеходных дорожек в Парке. Здесь уже начались работы по укладке брусчатки и расширению пространства пандусов, которые планируется завершить до 1 сентября.

Помимо этого, родители обратили внимание на то, что недостаточно времени на светофоре, чтобы успеть перейти дорогу через улицу Пушкинская, передвигаясь с ребенком в инвалидной коляске. Уже сегодня интервал времени для пешеходов на светофоре увеличен.

В местах, где нарушено покрытие тротуара, будут предусмотрены временные меры — устранение ям и неровностей. В следующем году в Дмитрове запланировано комплексное благоустройство, в рамках которого будут соблюдены все нормы и требования по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Одной из проблемных точек для передвижения на кресле-коляске также стал ремонт теплотрассы на Кропоткинской улице. В этом месте временный пандус-настил будет заменен на более адаптированный для маломобильного населения. Уже в середине сентября работы там планируют завершить после чего будет обеспечен беспрепятственных проход.

Жители города отметили, что на одном из пешеходных переходов недалеко от улицы Пушкинской 14 угол наклона пандуса слишком большой, что затрудняет передвижение с колясками. До 1 сентября планируется провести ремонт и организовать бесшовный переход с пандуса на дорогу. Администрацией будет рассмотрена возможность установки плавного спуска или разработка альтернативного маршрута.

Для удобства жителей создан сервис в «Доброделе», где можно оставить свои замечания по созданию доступной среды. В разделе «Доступная среда» пользователь на карте указывает объект и сразу выбирает проблему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.