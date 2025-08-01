Глава Минсельхоза Подмосковья встретился с фермерами в рамках Сырного фестиваля

В пятницу в деревне Дубровское муниципального округа Истра состоялось открытие гастрономического Сырного фестиваля, который посетили председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

До 3 августа площадка объединяет фермеров из разных регионов страны, в том числе 75 подмосковных производителей, которые представляют гостям молочную и кисломолочную продукцию, сыры, мясные и рыбные изделия, мед и другие продукты.

«Московская область занимает лидирующие позиции в сыродельной отрасли, обеспечивая 38% производства сыра в Центральном федеральном округе и более 20% — в масштабах страны. Для стабильной работы перерабатывающих предприятий необходимо укреплять молочную базу. В прошлом году объем производства сырого молока в регионе составил около 700 тыс. тонн. Стратегической задачей остается дальнейший рост этого показателя, в том числе за счет расширения программ господдержки сельхозтоваропроизводителей, что укрепит обеспеченность молочной промышленности в долгосрочной перспективе», — рассказал председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Ключевым мероприятием стала встреча с сельхозтоваропроизводителями и переработчиками сельхозпродукции, организованная Торгово-промышленной палатой Московской области совместно с Минсельхозом региона. В ходе сессии министр Сергей Двойных обсудил с фермерами вопросы развития отрасли, в том числе и агротуризм.

«Переработка сельхозпродукции и фермерство — драйверы укрепления продовольственной безопасности и сельских территорий. Подмосковье лидирует в России по производству сыра — в прошлом году мы выпустили более 173 тысяч тонн, в этом году планируем увеличить показатель еще на 3,3 тыс. тонн. Нашей задачей остается помогать производителям, в том числе через меры господдержки. Сегодня обсудили с фермерами развитие агробизнеса в регионе — использование и вовлечение в оборот сельхозземель, финансовые и налоговые аспекты, расширение площадок сбыта для реализации продукции, кадровые вопросы и пути их решения», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе действует более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств, занимающихся производством сыра различных сортов, который стал «визитной карточкой» региона. Например, свою продукцию на фестиваль привезли «Ферма Цветковых», экоферма «Шипчик», «Ферма Ляшенко С. Н.», сыроварня «Каменный пояс», экоферма «Ройгас» и другие.

Со своей стороны, Правительство Московской области поддерживает региональных производителей — в этом году для предприятий АПК предусмотрено более 30 различных субсидий, информация о которых переведена в цифровой формат. Продукция локального производства представлена как в розничных торговых сетях, так и в фирменных точках продаж, обеспечивая жителей качественными товарами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.