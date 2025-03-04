Глава Минобразования Подмосковья наградила директора Серпуховского колледжа

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3 марта в Подмосковье подвели итоги работы вузов и колледжей по развитию инклюзивного образования. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес вручила награды руководителям учебных заведений, которые внесли значительный вклад в обучение и трудоустройство студентов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Директор Серпуховского колледжа Федорова Татьяна Викторовна получила почетную грамоту Министерства образования РФ за вклад в развитие инклюзивного профессионального образования Московской области.

Серпуховский колледж входит в число 80% образовательных организаций региона, адаптированных для обучения студентов с ОВЗ.

В ходе церемонии награждения участники отметили важность дальнейшего развития инклюзивного образования и расширения возможностей для студентов с ОВЗ в учебе и будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.