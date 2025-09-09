Глава минмолодежи Ставрополья объяснил перенос Студвесны на осень

Министр по делам молодежи Ставропольского края пояснил причину проведения осенью фестиваля под названием «Российская студенческая весна». Мероприятие для учащихся колледжей запланировано на 15–21 сентября, сообщает «Победа26» .

Как сообщил глава ведомства Вячеслав Коршун на брифинге в РИЦ СК, инициатива провести фестиваль поступила во время «Школьной весны», состоявшейся в апреле 2025 года. На выделение финансирования и организацию необходимых закупок потребовался определенный период, поэтому дату «студвесны» для учреждений профобразования решили перенести на осенние месяцы.

«Поступило предложение провести это событие в рамках празднования Дня края. Фактически, у Ставрополья на день рождения в гостях будет вся Россия», — сказал министр Вячеслав Коршун.