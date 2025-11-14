Глава Мингосуправления Подмосковья поделилась достижениями цифровой трансформации

Министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник представила успешные практики региона на форуме «Цифровые решения» в рамках дискуссии «Цифровая трансформация регионов. Достижения и вызовы». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для Подмосковья трансформация — это достижение цели в короткие сроки оптимальными ресурсами. Автоматизация, роботизация и искусственный интеллект — инструменты цифровой трансформации», — отметила Надежда Куртяник.

Трансформация ЦЗН — изменение формата обращений граждан: вместо очных обращений — все услуги онлайн или в МФЦ: единая цифровая платформа и удобный график работы офисов МФЦ.

ЦСС 2.0. — единая площадка, где собраны органы власти, организации — участники строительного процесса: менеджер при согласии инвестора действует за него, срок выхода на стройку — 8 месяцев, автоматическое формирование дорожных карт.

«ВсеСети» — сервис на портале госуслуг Московской области для электронного согласования при строительстве сетей: участники процесса получают заявки одновременно, а не по цепочке; сокращены сроки согласований с года до 2 недель. К сервису подключено 195 ресурсоснабжающих организаций, а также подмосковные Комлесхоз, Минэкологии и Главное управление культурного наследия.

Также участники дискуссии обсудили ускорение перехода на российское ПО, потребности регионов в господдержке и вызовы цифровизации. Модератором дискуссии выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.