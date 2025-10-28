Глава Минблагоустройства Подмосковья доложил о реализации объектов в 2025 году

На заседании правительства Московской области в формате ВКС губернатору Московской области Андрею Воробьеву зампредседателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин доложил о реализации объектов благоустройства в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году на территории Московской области мы благоустраиваем 76 больших территории, включая 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных, 10 лесопарков, 5 активных зон в парках и 4 стелы. Также мы обустраиваем 57 малых скверов по дотации. В этом году мы открыли несколько важных объектов. Один из них — мост и парк «Дружбы» в Люберцах, который объединяет два крупных микрорайона. Благодаря этому проекту путь до метро сократился почти в два раза. В Лыткарино появился сквер возле усадьбы Чернышевых, расположенной на территории бывших владений Чудова монастыря. Мы создали современное пространство с зонами отдыха и установили бюст графа Никиты Зотова. В Хотьково прошло благоустройство Центральной площади, а в Егорьевске обустроили сквер «60-лет Победы». Эти объекты стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений два года назад. До конца ноября завершим благоустройство оставшихся объектов, включая две стелы воинской доблести в Лотошино», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, например, в этом году благоустроили парк защитников Москвы в Лобне, сохранив мемориальную зону. На территории появились новые дорожки, детская и спортивная площадки. Вдоль пруда обустроили прогулочную зону и пирс с навесом.

А в Лосино-Петровском открыли набережную Суворовских прудов. Там обустроили парковку и новую входную группу. Появилась пляжная зона и амфитеатр, кафе и беседки.

В Балашихе в Вишняковском лесопарке прошло благоустройство первой очереди — впереди обустройство фестивальной площадки и арт-объекта «Башня Мейерхольда».

На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 216 парков и лесопарков. Так, в этом году в Люберцах благоустроили Томилинский лесопарк и завершили третий этап Наташинского парка, открыли парк «Сказка» в Серпухове, а в округе Пушкинский благоустроили Банный лес.

В Подмосковье, помимо благоустройства площадей, набережных и парков, ежегодно обустраиваются катки. Этой зимой в регионе откроется 45 катков с искусственным льдом, из которых 5 будут новыми. Перед началом зимы необходимо подготовить катки, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для посетителей.

На всех будут одинаковые требования: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет укатываться специальной техникой. Также для удобства гостей предусмотрены теплые раздевалки. Чтобы согреться, на катках будут доступны точки с горячими напитками и едой.

«На будущий год у нас большие планы — благоустроить 77 крупных объектов. Мы преобразим 13 скверов, 21 пешеходную зону и площадь, 17 парков и 9 лесопарков, также 9 набережных. Кроме того, на территории региона появятся два веломаршрута и 6 стел воинской доблести. Дополнительно мы обустроим 56 маленьких скверов по дотации», — поделился планами зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2026 году в Московской области будут благоустроены такие пространства, как набережная пруда Москвич в Лобне, парк Авиастроителей в Дубне, «Сквер 28 квартал» в Жуковском, площадь оптиков в Красногорске.

Среди них и победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — сквер «Блюдечко» в Коломне, проспект Победы в Ступино, парк «ЛиАЗ» в Орехово-Зуево, Молодежная площадь в Наро-Фоминске, набережная «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, историческая часть города в Истре и другие объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.