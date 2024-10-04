Глава МЧС РФ Куренков высоко оценил готовность сил к ЧС в атомной отрасли

В Мурманской области на Кольской атомной электростанции (АЭС) состоялись масштабные учения МЧС России, глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков высоко оценил готовность личного состава к различного рода происшествиям на объектах атомной отрасли, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

В учениях участвовали более 1100 специалистов, которые задействовали порядка 140 единиц спецтехники. По легенде, вблизи Кольской АЭС произошло землетрясение в шесть баллов, из-за чего ряд зданий разрушился. Сотрудникам МЧС РФ предстояло ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и помочь спастись жителям города-спутника Полярные Зори.

«Работа, проделанная в ходе учения, демонстрирует высокий уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. После анализа результатов необходимо внести корректировки в планы гражданской обороны. В следующем году атомной отрасли исполняется 80 лет. Все эти годы ученые, инженеры и технические специалисты упорно работали над решением вопросов безопасности и надежности. Ваш профессионализм, готовность быстро и эффективно решать нестандартные задачи — залог благополучия и безопасности граждан, гарантия устойчивого развития атомной энергетики», — подчеркнул Куренков.

Глава МЧС России также подчеркнул важность устойчивости функционирования объектов атомной отрасли в современном мире, а также важность обеспечения радиационной безопасности населению. Куренков отметил, что в ликвидации последствий ЧС огромное значение имеет четкое взаимодействие всех структур, слаженная работа органов управления и сил гражданской обороны.