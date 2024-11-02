Глава «Мастерской новых медиа»: кибериммунитет нужно формировать с детства

Интеллектуальные помощники (ИП) должны стать «третьим родителем» для ребенка, это позволит формировать кибериммунитет с детства, заявил руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев в рамках форума ОП РФ «Сообщество» на сессии «Искусственный интеллект в России: цифровая независимость в основе технологического лидерства».

«Интеллектуальный помощник должен быть соединен с алгоритмом воспитателя, будь то родители или учителя, но важно, чтоб ИП помогал воспитывать общество», — сказал Канавцев.

Он подчеркнул что интеллектуальные помощники должны стать третьим родителем. Встроенный в поисковики и нейросети алгоритм родителя позволит давать советы и ответы, релевантные возрасту ребенка. Это поможет сформировать кибериммунитет с юного возраста.

По словам эксперта, для обеспечения цифрового суверенитета в аспекте ИИ сегодня необходимо поставить 3 ключевых приоритета. Во-первых, борьба за кадры и формирование объединяющий мечты, которая на концептуальном уровне объединит разработчиков и владельцев технологий.

4 ноября стартует симпозиум «Создавая будущее», который является ярким примером, что РФ начинает движение в данным направлении. Во-вторых, борьба за алгоритмы и стандарты. Сегодня математическая школа активно участвует в формировании алгоритмов. Культурные стандарты школы были заложены в проработку того, как должны работать интеллектуальные помощники.

Канавцев добавил, что третьим ключевым приоритетом является технологическая база. Ключевые корпорации и научные институты должны принимать активное участие в строительстве большого количества центров обработки данных. Это позволит говорить о культурном суверенитете через 25-50 лет.