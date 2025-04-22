Глава м. о. Чехов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Тян Ян Чина, вручил ему знак «Почетный гражданин муниципального округа Чехов» и передал поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также поздравления и подарки от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тян Ян-Чин родился в Китайской Народной Республике в провинции Хэйлунцзян. Когда ему было 7 лет, он с семьей бежал от японцев в Советский Союз. Здесь он получил имя Леонид Григорьевич.

Когда Тян Ян Чину исполнилось 15 лет, он всеми силами пытался попасть на фронт и даже убежал из детского дома, пытаясь пойти воевать. Под Рязанью его поймали и определили в Челябинский детский приемник. Уже оттуда он поступил в военную охранную команду танкового завода, который в то время выпускал тяжелые самоходные установки. Именно они впоследствии выиграли войну.

В 1962 г. Тян Ян-Чин с женой и двумя детьми переехал в Чехов. Работал на заводе «Энергомаш», в лаборатории, где испытывалась выпускаемая заводом продукция. В 1990 г. вышел на пенсию, однако, продолжал работать на заводе еще 14 лет — до 2004 г. Вместе с женой они вырастили двоих детей, трех внуков и уже трех правнуков. Сейчас за Ветераном ухаживает его дочь — Лариса Леонидовна.

«Все меньше остается в живых свидетелей страшной войны 1941-45 года. В нашем округе их осталось всего трое. Для меня большая честь лично вручить награды нашим ветеранам в год 80-летия Великой Победы и отдать им дать уважения и бесконечной благодарности. Каждый ветеран — это живая связь времен, это — судьба, наполненная испытаниями, болью, но главное — мужеством, стойкостью и безмерной любовью к Родине», — отметил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.