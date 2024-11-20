Глава Лыткарина проведет встречу с жителями 28 ноября

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28 ноября в городском округе Лыткарино состоится «выездная администрация». Мероприятие пройдет в Доме культуры «Центр молодежи» в 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель «выездной администрации» — наладить прямой контакт между жителями и органами власти. Горожане смогут задать вопросы, обсудить насущные проблемы и предложить свои идеи по улучшению жизни в городе. В рамках мероприятия запланированы консультации по различным вопросам, включая жилищные, социальные, образовательные и экологические аспекты.

«Для удобства коллективов наших градообразующих предприятий очередную встречу проведем 28 ноября в 17:00, что позволит работникам принять участие в «выездной администрации» сразу после окончания рабочего дня — по пути домой», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Жители города смогут адресно задать вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных ведомств, а также, при необходимости, оформить обращение в письменной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.