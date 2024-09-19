Глава Лыткарина проведет прием жителей 26 сентября

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов приглашает жителей на открытый прием в формате «выездная администрация» 26 сентября в 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча пройдет в Доме культуры «Центр молодежи» по адресу: г. о. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16.

Жители смогут адресно задать вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных ведомств, а также, при необходимости, оформить обращение в письменной форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.