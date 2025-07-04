Глава Луховиц Сергей Тимохин поздравил окружных госавтоинспекторов с профессиональным праздником

В России 3 июля отмечается 89 лет со дня образования Госавтоинспекции. В честь этого события глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин поздравил сотрудников местного отдела этой службы, вручил грамоты, поблагодарил за вклад в предупреждение аварийности и профилактическую работу с жителями, за реализацию партийного проекта «Безопасные дороги», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На протяжении почти девяти десятилетий сотрудники Госавтоинспекции надежно обеспечивают порядок и безопасность на дорогах. Ваша служба — ежедневный труд, который требует мужества, добросовестности и профессионализма. Вы стоите на посту и в дождь, и в снег, и в жару, чтобы защитить жизни людей и помочь в трудных ситуациях, предотвратить беду», — сказал Сергей Тимохин.

Коллективу луховицкой Госавтоинспекции местного отдела МВД России он пожелал здоровья, благополучия в семьях и спокойной службы.

«Пусть на дорогах будет меньше нарушений, а столь сложная работа всегда встречает понимание и поддержку у жителей», — добавил Сергей Тимохин.

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