Глава Лотошина вручила три паспорта школьницам округа

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Церемония вручения первых паспортов прошла во вторник на оперативном совещании в администрации муниципального округа Лотошино. Документы получили Эльмира Степанова, Полина Козловская и Серафима Соболева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еженедельное оперативное совещание провела глава округа Екатерина Долгасова. В нем приняли участие заместители главы администрации, руководители муниципальных служб, профильных ведомств и учреждений, а также председатель совета депутатов округа.

Перед началом обсуждения повестки состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов молодым жителям округа. Вместе с основным документом школьницам передали экземпляры Конституции Российской Федерации и памятные подарки.

«Сегодня в вашей жизни происходит особенное событие — вы получаете свой первый главный документ, паспорт гражданина Российской Федерации. Это символ принадлежности к великой стране и одновременно большая ответственность за будущее малой родины и всей России», — отметила Екатерина Долгасова.

Глава округа подчеркнула, что от успехов молодежи в учебе, спорте и творчестве зависит развитие муниципалитета и страны, и пожелала девушкам уверенно идти к поставленным целям.

После торжественной части совещание продолжилось в штатном режиме.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.