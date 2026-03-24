Глава Лотошина вручила паспорт юному жителю округа

Торжественное вручение состоялось после оперативного совещания под председательством главы округа Екатерины Долгасовой. Руководитель муниципалитета поздравила юношу с важным событием и пожелала ему успехов в учебе, смелости в достижении целей и гордости за малую родину.

«Пусть этот документ станет для тебя пропуском в мир больших возможностей и добрых дел!» —

отметила глава округа.

На совещании также заслушали отчеты руководителей профильных отделов и учреждений о работе за минувшую неделю. Участники обсудили вопросы жизнеобеспечения округа и определили приоритеты на ближайшее время.

В числе ключевых направлений — работа медицинских чатов в мессенджере MAX, сезонное благоустройство парков, скверов и дворов после зимы, мониторинг паводковой ситуации и подготовка к особому противопожарному режиму. Отдельное внимание уделили оперативному реагированию на обращения жителей в социальных сетях и через портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.