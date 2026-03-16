Глава Лотошина провела урок о промышленности для школьников

В Лотошинской СОШ №1 состоялись традиционные «Разговоры о важном». Занятие для учеников 11-х классов провела глава округа Екатерина Долгасова вместе с первым заместителем Александром Шагиевым. Темой встречи стала российская промышленность и перспективы профессионального выбора для выпускников.

«Россия — одна из крупнейших промышленных держав планеты. И хотя в нашем округе не так много предприятий, относящихся к промышленности, поскольку мы в большей степени сельскохозяйственный округ, будущим выпускникам важно знать и об этой сфере. Наша задача — объяснить, куда можно пойти учиться и работать», — рассказала Екатерина Долгасова.

Александр Шагиев отметил, что сам начинал карьеру в промышленности.

«Существует миф, что на заводах и фабриках мало зарабатывают, но это не так. Все зависит от трудолюбия, опыта и уровня знаний. Промышленность сегодня демонстрирует рост и остается стратегическим направлением для России», — подчеркнул первый заместитель главы.

Кроме того, Екатерина Долгасова приняла участие в утренней линейке. Вместе с директором школы Александрой Матюкиной она поздравила учеников, ставших победителями различных конкурсов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.