Глава Лотошина поздравила ветеранов с 8 Марта

В Лотошине 5 марта прошло заседание Совета ветеранов, приуроченное к Международному женскому дню. Глава округа Екатерина Долгасова и председатель Совета депутатов Алексей Куликов поздравили участниц встречи и вручили им цветы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное заседание Совета ветеранов состоялось в библиотеке имени Н. И. Тряпкина. В преддверии 8 Марта здесь чествовали женщин, многие годы посвятивших труду и общественной деятельности в округе.

Глава Лотошина Екатерина Долгасова поблагодарила участниц совета за преданность родному краю и активную жизненную позицию. Она подчеркнула, что их вклад и сегодня помогает развивать муниципалитет и служит примером для молодежи.

«Вы — удивительное поколение, в котором сочетаются невероятная сила духа и женственность. Всю жизнь вы трудились на благо нашего округа, а сегодня продолжаете вкладывать душу в общественную работу, оставаясь мудрыми наставниками для молодежи. Ваша энергия восхищает, а доброта и активное участие в жизни Лотошино делают наш округ лучше. Спасибо за ваше горячее сердце и неиссякаемый оптимизм! Желаю вам крепкого здоровья, весеннего тепла в доме и как можно больше поводов для радости. Пусть каждый ваш день будет окружен вниманием и заботой близких», — отметила Екатерина Долгасова.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Алексей Куликов.

