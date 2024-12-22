Глава Лосино-Петровского встретился с жителями поселка Свердловского

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Длжеглав встретился с жителями Свердловского, организовавшими собственное производство сухих супов для наших военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неравнодушные посельчане, объединившись вместе, чистят, варят, остужают, режут и сушат овощи, затем фасуют по пакетам и формируют посылки на для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Всё свободное время добровольцы посвящают доброму делу, внося свой личный вклад на пути к общей Победе.

Ранее активная жительница приходила на личный прием граждан. После которого депутат Государственной Думы Александр Толмачев привез овощи и соления для изготавления супов. А я закупил необходимые специи.

«Горжусь, что в Лосино-Петровском живут такие милосердные люди, которым не чужды сострадание и взаимовыручка. Вместе мы победим!» — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.