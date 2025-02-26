Глава Лосино-Петровского вручил медали ветеранам ВОВ

В торжественной обстановке глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил медали ветеранам в честь празднования 80-летнего юбилея со Дня Великой Победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2025-й объявлен Годом Защитника Отечества.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, а также участников специальной военной операции и их семей организовали концерт. На котором Народный коллектив «Балаган» Дома культуры поселка Биокомбината выступил с литературно-музыкальной композицией «Война. Победа. Память», которая несколько раз была удостоена высшей награды на Областных патриотических конкурсах.

«Дорогие ветераны! Пусть слава, которой вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарной молодежи. Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. Память о героизме советского народа должна жить на нашей земле. Желаю вам здоровья, благополучия, заботы близких и душевного спокойствия. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо за ваш героический подвиг», — сказал Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.