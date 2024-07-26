Глава Лосино-Петровского рассказал главам ЛНР об особенностях работы блока ЖКХ

Цикл образовательных лекций заключительного дня региональной стажировки для глав муниципалитетов ЛНР открыл глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Он продолжил тему хозяйственной повестки, рассказал об особенностях работы блока ЖКХ в муниципалитете и поделился опытом взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жильцами МКД по вопросам содержания и ремонта общего имущества домов, в том числе содержания внутридворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В Лосино-Петровском активно работают Советы многоквартирных домов, которых в округе 138. Под их руководством осуществляется взаимодействие с управляющими компаниями. Но в основу перемен в сфере жилищно-коммунального хозяйства легла работа с жителями.

«Приоритет нашей работы — житель всегда прав. Первое, что мы сделали — провели анализ обращений. Здесь нам в помощь работа муниципального ЦУРа. Он аккумулирует все жалобы из таких источников, как портал «Добродел», Почта Губернатора МО, платформа обратной связи, Инцидент, электронный документооборот. И, конечно же, нужен прямой диалог с народом. Проведя анализ проблематики территорий через муниципальный ЦУР, мы выявили приоритетные адреса и составили графики встреч. Первое время мы с командой выходили во дворы раз в неделю, так как запрос на общение был огромен. К организации встреч привлекали старших по домам», — сказал Джеглав.

Также Сергей Николаевич уделил внимание вопросу благоустройства, рассказал о реализации региональных программ при активном участии жителей: КБДТ, «Народные тропы», обустройство детских игровых площадок, общественных пространств.

Например, сквер п. Аничково был разбит по просьбам жителей в рамках работ по благоустройству дворовых территорий. Администрация составила предварительный проект, определила размер финансирования и организовала голосование на портале «Добродел». Проект набрал достаточное количество голосов, чтобы стать победителем и получить необходимое финансирование. Перечень работ согласовали с инициативной группой, а озеленение провели, объединив усилия с местными жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.