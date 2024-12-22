Глава Лосино-Петровского поучаствовал в праздничном мероприятии «Корги елка»

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав принял участие в праздничном мероприятии «Корги елка», которое прошло в центральном музее военно-воздушных сил в Монино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новый год — это любимый праздник детей и взрослых, ставший символом добра и исполнения самых заветных желаний.

Уходящий год раскрыл лучшие качества души нашего народа, такие как милосердие, сострадание, взаимовыручка. В Лосино-Петровском с каждым днем увеличивается численность добровольцев, процветают волонтерские движения.

Конечно, первостепенной сейчас является помощь нашим бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Низкий поклон всем тем, кто отстаивает национальные интересы нашей страны, укрепляя ее безопасность. Отдельная благодарность семьям, которые мужественно переносят все трудности.

Сегодня в преддверии Нового года наградил благодарственными письмами добровольцев Всероссийского волонтёрского движения «Корги отряд Маруся и Друзья» за активную жизненную позицию, организацию психологической и гуманитарной помощи для военнослужащих, а также проведение специальных занятий с детьми с особенностями развития.

Для детей организовали развлекательную программу с участием главных героев Нового года — Деда Мороза и Снегурочки, где все желающие приняли участие в праздничных хороводах, веселых конкурсах и зажжении огней на ёлке. А собаки породы Корги подарили позитивные эмоции не только ребятам, но и их родителям.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, веры в лучшее и исполнения самых заветных желаний. С наступающим Новым годом!» — сказал Сергей Джеглав.

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