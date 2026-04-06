Глава Лосино-Петровского округа поздравил сына участника СВО

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав 3 апреля 2026 года навестил семью участника СВО и поздравил с днем рождения его сына. Во время визита обсудили вопросы поддержки и помощи семье военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Джеглав вместе с командой приехал к семье, чтобы поздравить детей и пообщаться с их матерью Натальей Плесовских. С администрацией она знакома давно — муниципалитет оказывает семье необходимую поддержку.

Супруг Натальи Андрей подписал контракт в апреле 2025 года и в настоящее время признан без вести пропавшим. Рядом с ней находятся мама Валентина Михайловна, двухлетний сын и взрослая дочь Даша, которой исполнилось 24 года. Оба ребенка родились 2 апреля. Семья, несмотря на сложные обстоятельства, сохраняет сплоченность и поддерживает друг друга.

Во время встречи обсудили текущие вопросы, требующие внимания со стороны администрации, и наметили дальнейшие шаги по поддержке.

«Будем и дальше регулярно помогать — для нас это не обязанность, а искреннее желание поддержать тех, кто в этом особенно нуждается», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.