Глава Лобни вручила 13 юным жителям округа паспорта РФ

сегодня в 14:06

Глава городского округа Лобня Анна Кротова в торжественной обстановке вручила паспорта 14-летним горожанам. В этот раз главный документ гражданина России из рук главы округа получили 13 юных лобненцев. Об этом сообщает пресс-служба адмиинстрации округа.

Получить документ из рук главы городского округа — волнительный и долгожданный момент для многих школьников. К поздравлениям главы муниципалитета присоединились родители и учителя.

«Этап получения такого важного документа, как паспорт — один из основных показателей зрелости ребят. Пожелала ребятам с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации, стремиться к новым знаниям», — сказала Анна Кротова.

Торжественное вручение паспортов в Лобне традиционно проводится раз в месяц.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.