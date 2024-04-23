Глава Лобни проверила обслуживание дома на улице Победы и стадиона «Москвич»

«Вопросов к уборке и содержанию нет. На контейнерной площадке сломан контейнер. Связались с регоператором по его замене. Обратили внимание, что во дворе дома напротив площадка не убрана», — рассказала Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

По пути глава также проверила ситуацию с невысыхающей лужей на улице Калинина, на которую жаловались жители.



«Сработано отлично. Лужи нет. Совместно с лобненским водоканалом «Чайка» продолжим бороться с местами подтоплений на других локациях», — отметила она.

Проехала Анна Кротова и через стадион «Москвич». Здесь она проинспектировала исполнение задач, поставленных после обхода 9 апреля. На сегодняшний день воду откачивает насос, планируется установить приемный колодец. Также на стадионе идет работа по ремонту дренажа вокруг футбольного поля, рабочим осталось доделать 100 метров. Кроме того, на объекте покрасили трибуну, привели в порядок кресла и нанесли разметку на спортивную площадку.

Во время осмотра к главе обратилась жительница города и пожаловалась на мусор на улице Лермонтова. В эту субботу здесь запланирован масштабный субботник с опиловкой и вывозом мусора.

В Лобне приступили к покраске забора детской поликлиники. Глава также оценила ход работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.