Глава Лобни проверила качество питания в столовой школы № 7

Глава городского округа Лобня Анна Кротова держит на контроле качество питания в местных учреждениях образования. В этот раз вместе с родительской общественностью она посетила школу № 7 в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В своем Telegram-канале Анна Кротова поделилась впечатлениями от организации питания, отметив, что на обед ребятам предложили первое, второе, салат и компот. По словам главы, порции были большими, а еда — вкусной, что подтвердили и сами ученики. Однако, в числе самых любимых блюд у школьников традиционно остаются пельмени и куриные наггетсы.

«Обратила внимание на сознательность наших школьников — после приема пищи на столах не осталось ни одной неубранной тарелки, каждый сам за собой убрал», — отметила Анна Владимировна.

Записаться на проверку качества питания школьной столовой своего ребенка родители могут самостоятельно. Это можно сделать в системе «Моя школа» в личном кабинете родителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.