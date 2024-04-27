Глава Лобни провела общегородское совещание

Каждую пятницу в Лобне проходят общегородские совещания под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой. В его работе участвуют представители администрации, силовых структур, здравоохранения, управляющих компаний и других организаций, а также муниципальные депутаты, передает пресс-служба администрации городского округа.

Собравшиеся отчитываются о результатах прошедшей недели и обсуждают планы на следующую.

С 1 мая в городе переходят на летние правила содержания территорий. Завершили первый этап дератизации подвалов и контейнерных площадок.

«Подвели предварительные итоги месяца чистоты и благоустройства. По информации ГУСТ мы в зеленой зоне. Запланированные работы выполнены на 86%. Эта цифра выше, чем средняя по области. До конца месяца со всеми поставленными задачами справимся», — рассказала глава города в своем телеграм-канале.

В Лобне продолжается ямочный ремонт. В воскресенье приступят к нанесению дорожной разметки. Сначала рабочие сделают пешеходные переходы, затем — территории у соцобъектов и остановок, а в финале — все остальные участки дорог. В городе начинают приводить в порядок детские площадки. Также по программе губернатора — установят три новых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.