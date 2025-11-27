Глава Лобни обсудила с бизнесменами налоги, здравоохранение и банковские сервисы

В четверг глава городского округа Лобня Анна Кротова провела бизнес-завтрак с предпринимателями города. Такой формат встречи был опробован впервые в октябре этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе мероприятия было несколько блоков. Так, директор департамента «Штаб по защите бизнеса в Московской области» АНО «АИР» Виталий Еремин рассказал собравшимся о возможностях центра управления регионом для бизнеса.

Начальник отдела камеральных проверок № 4 Межрайонной ИФНС России № 13 Евгений Никишин проинформировал о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году.

Директор по развитию бизнеса подмосковной дирекции «Газпромбанка» Ольга Киселева поделилась, какие сервисы банка помогают бизнесу расти и развиваться.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен выступила с докладом «Проектная деятельность как инструмент командообразования». Кроме того, она рассказала о важном нововведении в медучреждении — «ночная диспансеризация». Теперь пройти плановый медосмотр можно после работы. Это удобно для тех, кто не хочет отпрашиваться с работы, чтобы проверить свое здоровье.

После официальной части участники смогли пообщаться в неформальной обстановке и обменяться контактами.

«Сегодняшний бизнес-завтрак вновь подтвердил: предпринимателям важно личное общение и прямой диалог с властью», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.