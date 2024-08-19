Глава Лобни Кротова проверила содержание парков в округе

сегодня в 15:45

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила содержание парковых зон в муниципалитете. Первой остановкой стал Центральный парк, где вместе с ответственными провели детальный осмотр территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Анна Кротова обратила особое внимание на братскую могилу «Звонница», для которой запланирована реконструкция. Глава подчеркнула важность сохранения исторической памяти и улучшения условий для граждан, посещающих этот памятник.

В парке «Река времени» Анна Владимировна поручила восстановить освещение арки и обследовать пруд для выявления причин маловодья. Вопрос с освещением решили в течение дня. Также глава анонсировала планы по выделению участков под заведения общественного питания.

В парке Анна Кротова оценила ход работ по установке раздевалки и павильона для проведения мастер-классов.

Выездное совещание стало очередным шагом в направлении создания комфортной городской среды для жителей Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.