Глава Люберец встретился с участницами проекта «Жди меня»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в среду вместе с президентом благотворительного фонда социальных программ МО «Исток», председателем МОРО общероссийской организации «Союз женщин России» Екатериной Богдасаровой встретился с участницами проекта «Жди меня», активом люберецкого отделения «Союза женщин России», представителями Люберецкого благочиния. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Проект «Жди меня», созданный при поддержке Екатерины Богдасаровой и фонда «Защитники Отечества», объединил жен участников специальной военной операции.

«Для них кураторами проекта в Люберцах была подготовлена разнообразная культурно-развлекательная программа, цикл бесед с представителями духовенства, организованы экскурсии по городам Подмосковья. В первую очередь, это заслуга руководителя люберецкого отделения „Союза женщин России“ Елены Анатольевны Верховых и ее актива. Искренне благодарю за внимание, теплоту, заботу, которыми вы окружили участниц проекта. Конечно, огромное спасибо Екатерине Юрьевне. Сегодня, благодаря ей и представителям Фонда Андрея Первозванного, в Преображенский собор Люберец была доставлена частица благодатного огня из Иерусалима. Христос Воскресе», — отметил Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.