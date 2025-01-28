Глава Люберец Волков вручил паспорта РФ 11 юным жителям округа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков торжественно вручил 11 юным жителям их первые паспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественная церемония состоялась в корпусе лицея № 12.

«По уже сложившейся традиции продолжаем вручение паспортов нашим юным жителям. Основной документ получили 11 девушек и юношей. Уверен, что это знаковое событие запомнится ребятам на всю жизнь. Искреннее желаю успехов в учебе, самореализации и только побед! Пусть любовь к малой Родине — Люберцам — ребята сохранят в своих сердцах даже спустя долгие годы», — отметил Волков.

Первый паспорт в жизни ребенок получает в 14 лет. Вместе с паспортом юные граждане России получают Конституцию Российской Федерации — основной закон страны. Это символ гражданской ответственности и прав, которые теперь есть у каждого новоиспеченного владельца паспорта.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.