Глава Люберец Волков поздравил участника ВОВ в канун 80-летия Великой Победы

«От лица всех люберчан поздравили фронтовика, нашего земляка Игоря Павловича Авдеева с наступающим праздником и присвоением звания „Почетный гражданин городского округа Люберцы“ — в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы мы выполнили поручение президента. В ряды Красной армии Игорь Павлович был призван в ноябре 1943 года Ухтомским райвоенкоматом. На курсах молодого бойца в Горьковской области освоил специальность снайпера. После тяжелого ранения в 1944 году демобилизовался, вернулся в родные Люберцы, где поступил в техникум сельскохозяйственного машиностроения и получил профессию техника-технолога», — отметил Владимир Волков.

Он подчеркнул, что Игорь Павлович более 35 лет проработал на бывшем заводе имени Ухтомского — прошел трудовой путь от мастера до начальника механосборочного цеха.

Поздравление прошло в рамках традиционной всероссийской акции «Парад у дома ветерана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.