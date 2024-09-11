Глава Люберец Волков передал квадрокоптер ветерану СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в среду во время встречи с ветераном СВО передел ему квадрокоптер. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Игорь — ветеран СВО. Сейчас занимается формированием и доставкой гуманитарного груза на фронт. С просьбой о помощи в закупке квадрокоптера Игорь обратился к губернатору Подмосковья. По поручению Андрея Воробьева необходимое оборудование передали ветерану. В ближайшее время дрон будет доставлен в расположение добровольческого отряда «Барс-23». Уверен, что квадрокоптер поможет нашим военнослужащим в выполнении боевых задач. Победа будет за нами», — отметил Волков.

Он напомнил, что жители округа могут передать посылки для бойцов в специальные пункты: в Люберецком отделении «Единой России» (ул. Кирова, дом № 22, телефон: 8 (495) 503-55-36), в центре поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский пр-т, дом № 120, к.3, телефон: 8 (909) 964-05-05).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.