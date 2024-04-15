Глава Люберец Владимир Волков поздравил с 95-летием ветерана ВОВ Марию Бодрову

В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Волков в рамках партпроекта «Историческая память» поздравил с 95-летием ветерана ВОВ Марию Бодрову. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Она застала войну совсем юной девушкой: работала в госпитале, помогала раненым бойцам. Но сегодня совсем не хочется говорить о грустном. От всей души поздравляю с 95-летием! Желаю крепкого здоровья, добра, благополучия!» — сказал Волков.

Мария Ивановна Бодрова в 1941 году закончила 7-й класс. В апреле 1942 года ее школа закрылась. На территории учебного учреждения стали преподавать военное дело. Позже объявили, что при школе открывается госпиталь. Мария прошла обучение и стала работать медсестрой.

После войны Мария Ивановна долгое время проработала на Люберецком авторемзаводе, а выйдя на пенсию, стала одной из активных членов Совета ветеранов Люберец.

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