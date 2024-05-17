Глава Люберец торжественно вручил 19 юным жителям округа паспорта гражданина РФ

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в торжественной обстановке вручил 19 юношам и девушкам муниципалитета паспорта гражданина РФ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Дорогие ребята! Я искренне желаю вам любить и уважать нашу страну, приумножать ее богатства. Россия — это не просто страна, это, действительно, отдельная цивилизация, так сказал президент РФ Владимир Путин», — отметил Волков.

Он поздравил ребят с получением паспортов.

«Вы — часть великой страны, никогда не забывайте об этом. Идите всегда только вперед, добивайтесь поставленных задач. Гордитесь, что вы — россияне», — сказал Волков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.