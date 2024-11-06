Глава Люберец с военным прокурором ответил на вопросы семей участников СВО

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков с окружным военным прокурором Александром Русиным ответил на вопросы членов семей военнослужащих из Люберец и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По доброй традиции в филиале госфонда „Защитники Отечества“ встретились с близкими родственниками наших бойцов. Помощь в получении выплат, восстановление после ранений — все необходимые разъяснения дали на месте, но сотрудники Центра сопроводят обращения до их полного решения», — отметил Волков.

Он напомнил, что для удобства и максимально оперативной помощи по возникающим вопросам в округе по одному адресу (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3) функционируют сразу три организации: государственный фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Центр поддержки участников СВО и их семей. Номер телефона горячей линии: 8(909)640-50-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.