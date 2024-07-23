Глава Люберец проверил строительство детского сада на 200 мест

«Объект важный, долгожданный, его мы возводим при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы. Сейчас общая строительная готовность превышает 46%: специалисты начали обустройство теплых полов, отделку помещений. Перед зданием садика будет прогулочная зона и детские площадки, большое спортивное ядро. Необычным будет наполнение садика учебно-методическими комплексами — это будет один из первых детсадов в Подмосковье, где дети будут учиться основам финансовой грамотности. Игровые модули позволят включиться в профориентацию уже в дошкольном возрасте», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что полностью завершить строительство планируется в конце года, дети пойдут в новый садик уже в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.