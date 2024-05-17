Глава Люберец проверил строительство детсада в ЖК «Первый Лермонтовский»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил в рамках партпроекта «Новая школа» возведение детского сада на 560 мест в ЖК «Первый Лермонтовский». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Объект возводится в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Это будет самое большое дошкольное учреждение в регионе. В нем предусмотрен пищеблок, музыкальные и спортивные залы, методические и медицинские кабинеты, пространство для игр. На улице будет выполнено благоустройство прилегающей территории, оборудуют места для прогулок и спокойного отдыха. В настоящее время на площадке ведутся работы по фундаментной плите. Также приступили к устройству вертикальных конструкций здания», — отметил Волков.

Он пояснил, что полностью строительство планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.