Глава Люберец проверил содержание территории около ж/д станции «Люберцы»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил содержание территории около железнодорожной станции МЦД-3 «Люберцы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Несанкционированная торговля, мусор и грязь на площади у железнодорожной станции «Люберцы-1» —по сигналам жителей с коллегами проверили содержание территории. Особое внимание уделили состоянию нестационарных торговых объектов. Необходимо привести к единому стилю внешний облик НТО, прилегающую территорию — блоку управления потребрынка предстоит большая работа с собственниками», — отметил Волков.

Глава Люберец напомнил, что ранее совместно с Минсельхозом были исключены из схемы размещения НТО 259 мест — сейчас для предпринимателей доступно 198 локаций. Также за последние два года выявлен и демонтирован 271 несанкционированный НТО.

«Эту работу продолжаем. Несанкционированной торговли в округе быть не должно. Станцией ежедневно пользуются тысячи наших жителей, поэтому важно, чтобы здесь было комфортно. Совместно с РЖД будем работать над тем, чтобы в кратчайшие сроки сделать территорию у «Люберцы-1» чистой и опрятной», — подчеркнул Владимир Волков.

Обо всех выявленных фактах несанкционированной торговли можно сообщить в МУ МВД России «Люберецкое» о телефонам: 8 (495) 554-63-05, 8 (495) 554-93-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.