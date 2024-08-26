Глава Люберец проверил работы по реконструкции Наташинского парка в округе

Работы на объекте начались 15 апреля, их ведет подрядная организация «РомСтрой-1» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и при содействии министерства благоустройства Московской области.

«Специалисты выполняют озеленение, завершили установку опор освещения. В финальной стадии — прокладка подземных коммуникаций, асфальтирование велодорожки, монтаж деревянных элементов облицовки каркаса сцены и амфитеатра, пирсов-смотровых площадок у прудов», — отметил Волков.

Он пояснил, что благоустройство центральной части в зоне прудов, а также главной аллеи планируем завершить уже в сентябре.

В весенний период 2025 года, после завершения реконструкции, запланирована высадка деревьев и кустарников в рамках экологических акций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.