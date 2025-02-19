Глава Люберец проверил ход реконструкции школы № 7 в округе

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход реконструкции школы № 7 в Дзержинском на улице Угрешской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время на объекте ведется прокладка инженерных коммуникаций. В активной фазе — фасадные и кровельные работы. Динамика заметная, но темп работ необходимо наращивать: главой региона поставлена задача сдать комплекс досрочно уже к 1 сентября 2025 года», — отметил Волков.

Воспитательно-образовательный комплекс, который состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест, возводится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В школе разместят учебные классы, актовый и спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, медицинский кабинет и административные помещения. В детском саду — групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медицинский блок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также в комплексе предусмотрят помещения для занятий в кружках и секциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.