Глава Люберец проверил ход подготовки к празднованию Крещения в Наташинском парке

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход подготовки к Крещению в Наташинском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году на смену традиционным крещенским морозам пришла аномально теплая погода, толщина льда недостаточная, поэтому от привычных иорданей на естественных водоемах были вынуждены отказаться в пользу купелей. В Наташинском парке установили две купели — особое внимание будет уделено обеззараживанию воды. Также сейчас завершаются работы по оборудованию настила, подготовке подходных путей», — рассказал Волков.

Он добавил, что для крещенских купаний в городском округе Люберцы будут доступны еще 5 мест:

Кореневский карьер (Красково, ул. Железнодорожная);

Свято-Троицкий храм (Октябрьский, ул. Ленина, д. 51);

пруд базы отдыха «Русская рыбалка» (Островцы, ул. Подмосковная, д. 1А);

церковь Рождества пресвятой Богородицы (Верхнее Мячково, ул. Центральная, д. 100А);

карьер ЛГОК (Дзержинский, ул. Угрешская, напротив д. 26).

С 21:00 18 января до 04:00 19 января на локациях будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции, оборудованы места для переодевания, всем желающим предложат горячий чай со сладостями.

«Настоятельно советую всем жителям не пренебрегать своей безопасностью и не выходить на лед. Обряд крещенского купания рекомендуется совершать только в специально оборудованных для этого местах», — добавил Волков.

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.