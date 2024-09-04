Глава Люберец проверил готовность детского сада на 350 мест

сегодня в 11:55

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность нового детского сада на 350 мест в жилищном комплексе «Жулебино Парк». Дошкольное учреждение планируется открыть в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ЖК „Жулебино Парк“ завершается строительство большого детсада на 350 мест. Готовность объекта на улице Летчика Ларюшина уже достигла 95%. Специалисты ведут работы по благоустройству, внутренней отделке, устанавливают оборудование», — отметил Волков.

Он уточнил, что детский сад рассчитан на 14 групп, здесь будет спортивный зал, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Современное учреждение образования планируется открыть осенью текущего года.

Второго сентября в округе открыли четыре новые школы на 4 670 мест и три детских сада на 430 мест. После капитального ремонта открыт корпус гимназии № 18 в поселке Томилино на улице Чехова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.