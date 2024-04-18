Глава Люберец провел встречу с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Кадетской школе, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Вместе с профильными заместителями, представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса ответили на вопросы люберчан. Рассмотрели темы, связанные с благоустройством дворовых и общественных территорий, оптимизацией маршрутов общественного транспорта, строительством тротуаров и дорог в новых ЖК округа», — отметил Волков.

Жителей коттеджного поселка «Марусин луг» волнует проблема загрязнения окружающей среды. По их словам, предприятия соседней промзоны сбрасывают в реку Чернавку отходы.

«В обязательном порядке примем соответствующие меры. Также люберчане попросили рассмотреть возможность сделать остановку общественного транспорта около поликлиники у мемориального комплекса «Вечный огонь», — добавил он.

До августа данный вопрос будет решен. Традиционно ряд обращений носил личный характер.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.