Глава Люберец провел встречу с жителями в формате выездной администрации
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Кадетской школе, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Вместе с профильными заместителями, представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса ответили на вопросы люберчан. Рассмотрели темы, связанные с благоустройством дворовых и общественных территорий, оптимизацией маршрутов общественного транспорта, строительством тротуаров и дорог в новых ЖК округа», — отметил Волков.
Жителей коттеджного поселка «Марусин луг» волнует проблема загрязнения окружающей среды. По их словам, предприятия соседней промзоны сбрасывают в реку Чернавку отходы.
«В обязательном порядке примем соответствующие меры. Также люберчане попросили рассмотреть возможность сделать остановку общественного транспорта около поликлиники у мемориального комплекса «Вечный огонь», — добавил он.
До августа данный вопрос будет решен. Традиционно ряд обращений носил личный характер.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.
«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.