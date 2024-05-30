Глава Люберец провел встречу с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с заместителями, представителями структурных подразделений и различными службами ответили на вопросы жителей во время выездной администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители дирекции дорожного строительства Московской области и подрядчика, который занимается реконструкцией Октябрьского проспекта, пояснили, когда завершится строительство подземных переходов и благоустройство территории после окончания работ.

«Этот вопрос стал самым актуальным на встрече с жителями. Готовность бетонных работ на объекте на улице Красной превышает 80%, открыть движение по переходу подрядчик планирует до конца лета. Для начала строительства перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской на прошлой неделе ГАИ согласовали временную схему изменения движения, в середине июня приступят к работам. Открыть объект планируют до конца года. У жителей есть обоснованные претензии к подрядчику и по благоустройству территории у новой эстакады. Сейчас незавершенные работы доставляют значительные неудобства, перед строителями стоит задача в кратчайшие сроки ситуацию исправить. Объект важный, продолжаем держать с жителями на контроле», — отметил Волков.

Он пояснил, что традиционно люберчане обращались к нам с вопросами благоустройства дворов, ремонта дорог и тротуаров, работы управляющих компаний. На часть удалось дать ответы на месте, остальные взяли в работу, зафиксировали поручения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.