Глава Люберец провел оперативное совещание

Во вторник в администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Об оперативной обстановке в округе доложил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев. Он сообщил, что за прошедшую неделю, с 16 по 23 апреля, в управление поступило 2 500 обращений граждан. Произошло 140 ДТП с тремя пострадавшими.

О ходе месячника по благоустройству и организации субботников на территории округа рассказала заместитель главы Наталья Романцова. По ее словам, с начала апреля в трех субботниках приняли участие более 2 тысяч люберчан, вывезено порядка 800 кубических метров мусора.

Начальник управления по охране окружающей среды Ирина Курчигина рассказала об итогах акций «Вода России» и «Экобум».

О готовности к пожароопасному сезону 2024 года отчитался заместитель главы Михаил Криворучко. Он подчеркнул, что с 1 апреля на территории Подмосковья начался пожароопасный сезон. В округе создан оперативный штаб по обеспечению пожарной безопасности населения. Округ готовится к проведению религиозных праздников. В период проведения мероприятий будут обеспечены меры безопасности у храмов, усилены патрули полиции.

Председатель комитета по культуре Илья Рожников рассказал о мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Великой Победы. В округе планируется провести к этой дате более 140 мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.