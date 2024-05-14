Глава Люберец провел оперативное совещание

В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Об оперативной обстановке в округе доложил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Владимир Лепский. Он сообщил, что за неделю, с 7 по 14 мая, в управление поступило 2056 обращений граждан. Произошло 129 ДТП с тремя пострадавшими.

О состоянии дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства округа рассказал замглавы Константин Карпов. По его словам, на текущей неделе в округе приступят к ремонту теплосетей. Запланирована замена 10 км 620 метров труб.

Заместитель главы Наталья Романцова доложила о работах по благоустройству. В 2024 году планируется провести благоустройство на 31 дворовой территории, в 4 парках, в 1 лесопарке, в 3 скверах.

О работах по ремонту дорог отчитался руководитель службы развития дорожной инфраструктуры управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Кирилл Казаков. Запланирован ремонт в рамках первой волны 10 муниципальных дорог. Уже завершены работы на пяти дорогах.

О готовности округа к детской летней оздоровительной кампании рассказала заместитель главы Виктория Бунтина. Она стартует 30 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.