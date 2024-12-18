Глава Люберец провел личный прием жителей

«Заявителей волновали вопросы начисления размера платы по услугам общедомовых нужд, строительства торгового объекта, благоустройства Наташинского парка и другие. В рамках реконструкции Наташинского парка проведены работы по благоустройству центральной части. Уже ведутся работы III этапа», — отметил Волков.

Он пояснил, что все работы проходят под чутким контролем жителей Люберец.

«Поблагодарил Анастасию Соболеву за активную работу и участие в реализации проекта. Уверен, что и в 2025 году наше взаимодействие будет максимально конструктивным и эффективным. Уважаемые люберчане! Напоминаю, что прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия» (г. Люберцы, ул. Кирова, 22) провожу ежемесячно. Записаться можно по телефону: 8 (495) 503-55-36», — добавил Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.