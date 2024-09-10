Глава Люберец проведет встречу в формате выездной администрации 12 сентября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 12 сентября во время встречи в формате выездной администрации обсудит с жителями благоустройство Кореневского карьера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«12 сентября состоится выездная администрация по вопросу благоустройства Кореневского карьера в новом формате — соучастного проектирования. Вместе с вашими соседями вы сможете предложить свои идеи по благоустройству территории, которые лягут в основу проектирования. Встреча пройдет на Кореневском карьере. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи в 17:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.