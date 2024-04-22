Глава Люберец проведет встречу с жителями в формате выездной администрации

«Уважаемые люберчане, 24 апреля приглашаю вас на встречу с жителями в формате выездной администрации. Она пройдет в деревне Мотяково (ЖК «Кореневский Форт», д. 65, к.30). По этому адресу для вашего удобства будут стоять автобусы. Вместе с моими профильными заместителями, руководителями структурных подразделений, представителями ресурсоснабжающих организаций, депутатского корпуса ответим на все интересующие вас вопросы. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Начало встречи запланировано на 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.